18 января 2021, 21:04
Сегодня карельский спорт возглавил Антон Чивин
Алексей Ермашов освобожден от должности министра
18 января, указом главы республики исполняющим обязанности министра спорта назначен первый заместитель министра Антон Чивин, сообщает сайт правительства Карелии.
Он приступил к работе в министерстве спорта Республики Карелия в июне 2020 года. Ранее возглавлял отдел спорта, физической культуры и молодежной политики в администрации Петрозаводского городского округа.
Ранее «Петрозаводск говорит» писал, что в декабре 2020 года было принято решение преобразовать региональное министерство образования в министерство образования и спорта Республики Карелия.
Фото с личной страницы Антона Чивина