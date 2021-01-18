Сегодня карельский спорт возглавил Антон Чивин

18 января, указом главы республики исполняющим обязанности министра спорта назначен первый заместитель министра Антон Чивин, сообщает сайт правительства Карелии.

Он приступил к работе в министерстве спорта Республики Карелия в июне 2020 года. Ранее возглавлял отдел спорта, физической культуры и молодежной политики в администрации Петрозаводского городского округа.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал, что в декабре 2020 года было принято решение преобразовать региональное министерство образования в министерство образования и спорта Республики Карелия.

Фото с личной страницы Антона Чивина