27 октября 2023, 17:41
Сегежанина приговорили к десяти годам за убийство
Мужчину ударили ножом в грудь, он погиб на месте
49-летнего жителя Сегежи признали виновным в убийстве знакомого в декабре 2022 года, сообщили в Следкоме.
Компания мужчин выпивала, между двумя гостями возник конфликт. Один начал оскорблять другого. Сегежанина это разозлило, он взял нож и ударил оппонента в грудь. Удар оказался смертельным.
Было возбуждено уголовное дело, фигуранта держали под стражей. Суд приговорил мужчину к десяти годам колонии строгого режима. // фото скриншот видео из паблика СУ СК по Карелии