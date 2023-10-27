Сегежанина приговорили к десяти годам за убийство

49-летнего жителя Сегежи признали виновным в убийстве знакомого в декабре 2022 года, сообщили в Следкоме.

Компания мужчин выпивала, между двумя гостями возник конфликт. Один начал оскорблять другого. Сегежанина это разозлило, он взял нож и ударил оппонента в грудь. Удар оказался смертельным.

Было возбуждено уголовное дело, фигуранта держали под стражей. Суд приговорил мужчину к десяти годам колонии строгого режима. // фото скриншот видео из паблика СУ СК по Карелии