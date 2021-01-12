Сегежанин залез в чужую машину и тут же попался

Жительница Сегежи позвонила в полицию и сообщила, что стала свидетелем преступления, сообщает МВД Карелии.

Выглянув в окно, она увидела, как неизвестный мужчина проник в автомобиль ВАЗ-2112, принадлежавший одному из жильцов дома. По словам звонившей, злоумышленник разбил заднее стекло и залез внутрь.

Полицейские немедленно выехали на место происшествия и задержали молодого человека прямо на месте происшествия. Это оказался 26-летний местный житель, неоднократно судимый за подобные правонарушения.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под арестом.

Изображение из группы МВД по Республике Карелия