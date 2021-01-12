12 января 2021, 12:38
Сегежанин залез в чужую машину и тут же попался
Тревогу подняла бдительная соседка владельца транспортного средства
Жительница Сегежи позвонила в полицию и сообщила, что стала свидетелем преступления, сообщает МВД Карелии.
Выглянув в окно, она увидела, как неизвестный мужчина проник в автомобиль ВАЗ-2112, принадлежавший одному из жильцов дома. По словам звонившей, злоумышленник разбил заднее стекло и залез внутрь.
Полицейские немедленно выехали на место происшествия и задержали молодого человека прямо на месте происшествия. Это оказался 26-летний местный житель, неоднократно судимый за подобные правонарушения.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под арестом.
Изображение из группы МВД по Республике Карелия