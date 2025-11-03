Россияне узнали, почему перед сном они слышат, как их зовут

Когда человек засыпает, ему может показаться, что кто-то его зовет по имени, или он видит вспышки света, короткие видения. Врачи отметили: это нормальный процесс, так как организм переходит из состояния бодрствования в засыпание, делится «Lenta.ru».

В медицине такое явление называется гипнагогическими галлюцинациями. Этот процесс связан с тем, что разные участки коры мозга засыпают неравномерно. Когда одна часть мозга уже неактивна, другие могут продолжать работать, из-за чего человек и видит разные картинки, слышит звуки.

Чаще всего такие галлюцинации возникают у людей с тревожностью, высоким уровнем стресса. Риск выше, если человек не соблюдает режим дня.