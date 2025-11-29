Россияне узнали норму кофе

При проблемах с щитовидной железой, желудком норма кофе будет разная. В среднем людям с заболеваниями рекомендуют выпивать не больше одно чашки напитка в день после завтрака, делится «Lenta.ru».

Если щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов, врачи рекомендуют выпивать одну чашку кофе в день. При противоположной ситуации, избыточной выработке гормонов, напиток лучше вовсе исключить из рациона.

Людям с инсулинорезистентностью и предменструальным синдромом советуют выпивать половину или одну чашку кофе после еды. Пациентам с гастритом, рефлюксом и синдромом избыточного бактериального роста в тонком кишечнике рекомендуют выбирать кофе средней обжарки и выпивать его не более одной порции.