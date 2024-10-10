Россияне смогут получить справку об участии в СВО на Госуслугах

Порядок получения справки об участии в специальной военной операции упростили в России.

С 1 ноября справку об участии в СВО можно будет получить через портал Госуслуг, сказано на сайте кабмина. Также документ можно будет получить в МФЦ.

Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь у справок будет единый образец. Справка позволяет получать различные меры социальной поддержки.

Ранее справки об участии в СВО не имели единого образца, их выдавали командиры воинских частей или военкоматы. // фото unsplash.com/ Jakub Zerdzicki