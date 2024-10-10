10 октября 2024, 20:32
Россияне смогут получить справку об участии в СВО на Госуслугах
С 1 ноября у справок будет единый образец
Порядок получения справки об участии в специальной военной операции упростили в России.
С 1 ноября справку об участии в СВО можно будет получить через портал Госуслуг, сказано на сайте кабмина. Также документ можно будет получить в МФЦ.
Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь у справок будет единый образец. Справка позволяет получать различные меры социальной поддержки.
Ранее справки об участии в СВО не имели единого образца, их выдавали командиры воинских частей или военкоматы. // фото unsplash.com/ Jakub Zerdzicki