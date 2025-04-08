Россиянам рассказали о результатах народной программы «Единой России»

Первый зампред Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев в большом интервью рассказал о будущем социально-экономического развития регионов России. В ходе беседы он рассказал о планах закрепить стандарты работы управляющих компаний и утвердить требования к ним, а также разработать механизм выдачи и отзыва лицензий.

«С точки зрения лицензирования нам нужно усилить требования к управляющим компаниям, чтобы они имели определенное материально-техническое обеспечение и чтобы законодательно были усилены требования к кадрам»,

– подчеркнул секретарь Генсовета.

Говоря о народной программе, Якушев пояснил, что сегодня подведены ее итоги и определяется курс ее развития до 2031 года. «Единой России» предстоит отчитаться о выполненных обязательствах, которые закреплены в программе. Якушев призвал коллег представить честный отчет и подготовить новую программу с учетом мнения россиян.

В рамках «Года муниципального депутата» партия усиливает прямой диалог с гражданами – через приемы, цифровые платформы и выездные сессии, которые обеспечивают первичные отделения «Единой России» и муниципальные депутаты.



«Они непосредственно работают с людьми, чтобы каждый почувствовал, что его слышат, что по простому вопросу о том, чтобы установить лавочку возле подъезда, есть люди, к которым можно обратиться. Это как раз наши первички и муниципальные депутаты»,

– указал Владимир Якушев.



Он сообщил, что к 80-летию Победы и Году защитника Отечества утверждена программа мероприятий: мемориальные акции, поддержка ветеранов и уроки памяти в школах на федеральном и региональном уровнях. Их главной задачей всегда является вовлечение молодежи и воспитание патриотизма.

Партийные организации активно помогают фронту. С начала СВО жителям новых и приграничных регионов отправлено свыше 140 тысяч тонн гуманитарной помощи.

«Это огромная цифра. Все 89 региональных отделений принимают в этом самое активное участие. И очень показательно, что, когда в Курске произошли трагические события, одна из первых фур с гуманитарной поддержкой прибыла из Донецкой Народной Республики. Сегодня мы – единая страна, и в сложных ситуациях всегда поддерживаем друг друга»,

– сказал Владимир Якушев.

В гуманитарной миссии активно участвует «Молодая Гвардия Единой России». Ее представители помогают в госпиталях, а некоторые работают непосредственно в зоне боевых действий, например, в составе подразделения «Гром Каскад», которое специализируется на работе с беспилотниками. Некоторые молодогвардейцы уже получили боевые награды. ЕР помогает бойцам СВО участвовать в предварительном голосовании и выдвигаться на выборы. По словам Якушева, поддержка участников специальной военной операции и их семей – миссия, требующая глубокого понимания ситуации.

Фото: ER.RU