Россиянам объяснили, почему собаки могут вредничать

Кинологи отметили, что собаки запоминают, когда хозяин доволен их поведением, и повторяют эти действия. Это может стать основой для вредных привычек питомца, об этом сообщают "Известия".

Если хозяин однажды покормил собаку со стола, позволил увести поводок в сторону во время прогулки и не оказал при этом сопротивления, то питомец начнет делать так постоянно. Также причиной плохого поведения может стать негативный опыт. Например, когда собака боится гулять, купаться или стричь когти. В таком случае хозяин должен постепенно показывать питомцу, что в этих ситуациях ему ничего не вредит.

Отдельно кинолог рассмотрел случай, когда кобели метят в доме углы. Для начала следует обследовать животное, проверить его здоровье. Если с ним все хорошо, тогда нужно увеличить время прогулок, занимать питомца играми, а дома выделить специальный коврик для туалета. © «Петрозаводск говорит»