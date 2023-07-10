10 июля 2023, 18:38
Россиян снова будут женить по телевизору
«Давай поженимся» скоро вернется на Первый канал
Программа «Давай поженимся» вернется в эфир Первого канала. Об этом сегодня сообщает ТАСС.
Ведущая шоу Лариса Гузеева рассказала, что новые выпуски передачи будет ориентированы на создание семьи и здоровых отношений.
О возвращении в эфир передачи стало известно в июне на Петербургском международном экономическом форуме. Ток-шоу выходило в эфир с 2008 года, но в феврале прошлого года сетка вещания Первого канала начала меняться. // фото freepik.com