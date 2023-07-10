Владелец молочного бренда решил переименовать его для россиян

Бренд «Активиа» перестанет существовать в России, вместо него на рынке будут продаваться товары под другим названием. Решение переименовать бренд для российского рынка приняли во французской компании Danone.

Вместо «Активиа» в магазинах будут продавать «АктиБио», сообщает «Лента» со ссылкой на компанию. Изменения коснутся только названия и дизайна упаковки, «начинку» менять не собираются. Продукт будут производить по тем же стандартам качества и безопасности, по той же технологии и на тех же производственных мощностях.

В компании считают, что локализация бренда позволит возобновить инвестирование в развитие и поддержку отрасли, что окажет «существенное влияние» на развитие современных молочных продуктов в России.