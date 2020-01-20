Россиян хотят избавить от переплаты за ЖКХ

В Госдуму готовятся внести законопроект, который запретит банкам взимать комиссию при перечислении платежей за ЖКХ. В настоящее время с россиян при оплате коммуналки через банки взимают комиссию от 0,5 до 2%.

О документе «Известиям» сообщил глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. По его словам, депутатов поддержал Центробанк. По его словам, до конца февраля в парламент будет внесен законопроект об отмене комиссии.

Неверов пояснил, что есть два варианта решения вопроса: внести правки в Жилищный кодекс с запретом взимать комиссию или внести изменения с таким запретом в несколько законодательных актов, в том числе закон о банках.