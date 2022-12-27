России регулярно занимаются спортом более 67 миллионов человек

Подведены итоги реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», рассказали в минспорта РФ. Так, в 2022 году в стране введено в эксплуатацию 70 спортивных объектов.

Кроме того, 35 НКО, реализующих проекты в сфере физкультуры и спорта, получили гранты. 17 тысяч специалистов прошли обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Проведено 1028 мероприятий для всех категорий и групп населения.

Также по итогам 2022 года количество регулярно занимающихся спортом в России составляет 67 млн человек. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, на сегодняшний день в стране функционирует более 346 тысяч объектов спорта, которыми одновременно могут пользоваться около 11 млн россиян, передает АиФ. // Фото: freepik.