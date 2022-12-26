26 декабря 2022, 20:06
Дед Мороз сменил сани на лыжи в Ляскеля
Праздничный забег прошел в Питкярантском районе с участием Дедушки с бородой и в шубе
В Ляскеля в Питкярантском районе состоялись предновогодние соревнования «Лыжня Деда Мороза». В лыжном забеге участвовали юные спортсмены и любители лыж.
Дед Мороз торжественно появился в санях, «запряженных» в снегоход. Сказочный персонаж дал сигнал к старту. Дедушка в красной шубе и сам легко пробежался на лыжах по лыжне.
«Спасибо организаторам за праздник! Ребенок в восторге! Какие же молодцы — ляскельцы, живете полной жизнью,
- делятся подписчики сообщества «Краеведы Ляскеля. Карелия».
После забегов спортсмены дружно пили горячий чай, приготовленный волонтерами. Все участники соревнований получили грамоты и благодарственные письма от Министерства сказок и волшебства департамента хорошего настроения, которые вручил руководитель Дед Мороз!