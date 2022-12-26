Спортсменка из Сортавалы взяла медаль турнира в Липецке

23-26 декабря в Липецке прошли всероссийские соревнования по гребле-индор. Нашу республику представляла команда из Сортавалы, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Успешнее всего выступила Варвара Качинская. Девушка завоевала серебро в возрастной группе до 23 лет.

Всего в состав карельской команды вошли пятеро юношей и четыре девушки. Все они занимаются в Сортавальской спортивной школе. // Фото: паблик «Спорт - норма жизни Карелия»