Росгвардейцы задержали мужчину, угрожавшего расправой своей бабушке

Сотрудники Росгвардии спасли пожилую петрозаводчанку от ее собственного внука: 33-летний мужчина угрожал женщине расправой. Разъяренный родственник кидал в окно 70-летней горожанки камни и даже отключил в ее жилище свет. Инцидент произошел 1 апреля в микрорайоне Перевалка.

По словам росгвардейцев, женщине пришлось воспользоваться услугой «Мобильный телохранитель». Группа задержания была на месте через четыре минуты после поступления тревожного сигнала.

Оказалось, что причина такого агрессивного поведения была в том, что внук вымогал у пенсионерки деньги. Росгвардейцы задержали мужчину и передали его полиции.