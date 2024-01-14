Рис и гречку собирают для собак из приюта в Петрозаводске

Петрозаводчане могут помочь воспитанникам первого петрозаводского общественного приюта крупой.

Находящиеся в приюте собаки обожают рис и гречку. Их там очень много, поэтому крупа приюту нужна всегда.

«Собаки хотят кушать! Помогите Приюту запастись крупой...»

- обратился приют к неравнодушным горожанам.

Привезти съестные запасы можно как в сам приют, так и оставить в пункте помощи – перечень указан здесь. Представители приюта просят не привозить горох, перловку, пшено, так как эти продукты не дают животным. // фото unsplash.com/ Marek Szturc