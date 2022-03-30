Рецидивист напал на жителя Карелии после конфликта в магазине

В Калевальском районе осужден 35-летний житель поселка Боровой. Мужчину обвиняли в грабеже с применением насилия, сообщает республиканская прокуратура.

Как было установлено, 28 декабря 2021 года житель Карелии освободился из колонии условно-досрочно. Уже 31 декабря мужчина совершил очередное преступление. Он решил проучить одного из местных жителей, который отказался пропустить его без очереди в магазине. На улице рецидивист догнал своего обидчика, толкнул его в сугроб, отобрал бутылку водки и убежал.

Суд отменил виновному условно-досрочное освобождение по предыдущему приговору и окончательно назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Фото pixabay.com/652234