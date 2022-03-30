В Мурманске в двух жилых домах обрушились лестничные пролеты

Одно за другим в столице Кольского Заполярья произошли ЧП – в двух жилых домах обрушились лестничные пролеты. На улице Буркова обошлось без жертв. На улице Либкнехта пострадала женщина. Прокуратура проводит проверку.

Сигнал о провале лестничного пролета между нулевым и первым этажом второго подъезда дома №21/22 поступил на номер «112» в понедельник. Рухнули шесть ступеней. В провал упала женщина. В соцсетях местные жители сообщают, что обрушение произошло, когда северянка наступила на лестницу. Пострадавшую обслужила амбулаторно бригада скорой помощи.

В первом случае провал уже ликвидировали – рабочие сделали деревянные ступеньки. Прокуратурой Мурманской области организована проверка по фактам обрушения лестниц в обоих многоквартирных домах. Фото: 51.mchs.gov.ru.