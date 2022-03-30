Подозреваемого в краже мужчину ищут в Петрозаводске

Сотрудники уголовного розыска в Петрозаводске разыскивают гражданина и просят помочь в поисках, сообщили в МВД Карелии.

Этот мужчина может быть причастен к совершению имущественного преступления. Правоохранители предполагают, что он находится в кругу ведущих асоциальны образ жизни людей.

Всех, кому что-то известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по телефону: 8 996 112 74 07. Конфиденциальность гарантируется. // Фото: МВД Карелии