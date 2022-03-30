30 марта 2022, 10:03
Иномарка перевернулась на трассе «Кола», пострадали двое
Пенсионеры получили ранения в ДТП на федеральной автодороге
В результате аварии на автодороге «Кола» 29 марта пострадали два человека. ДТП случилось в 18:10 на 165-м километре трассы, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
На участке автодороги Тикша - Ледмозеро - Костомукша - граница с Финляндской Республикой 66-летний мужчина за рулем Nissan X-Trail не справился с управлением и съехал с проезжей части.
Кроссовер перевернулся, травмы получил водитель и его 66-летняя пассажирка. // Фото: ГИБДД Карелии