Иномарка перевернулась на трассе «Кола», пострадали двое

В результате аварии на автодороге «Кола» 29 марта пострадали два человека. ДТП случилось в 18:10 на 165-м километре трассы, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

На участке автодороги Тикша - Ледмозеро - Костомукша - граница с Финляндской Республикой 66-летний мужчина за рулем Nissan X-Trail не справился с управлением и съехал с проезжей части.

Кроссовер перевернулся, травмы получил водитель и его 66-летняя пассажирка. // Фото: ГИБДД Карелии