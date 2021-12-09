09 декабря 2021, 19:14
Раненого ястреба приютили и отправят в Петербург
Жительница Петрозаводска помогла попавшей в беду птице
Ястреб, о судьбе которого беспокоились жители Ключевой, получил шанс на выздоровление. Неравнодушная девушка приняла участие в судьбе птицы, пишут в группе «Живой Петрозаводск».
Напомним, раненого ястреба заметили около дома № 14 по Нойбранденбургской улице. Пернатый не мог летать.
И вот в паблике сообщили, что птицу приютили и планируют отправить в реабилитационный центр в Санкт-Петербурге.
В группе спрашивают, может ли кто-то по пути отвезти ястреба в Северную столицу. Там его должны встретить сотрудники реабилитационного центра. Номер телефона указан в сообщении. // Фото: источник