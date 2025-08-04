Работники предприятия, залившего все мазутом, убежали от журналистов

На территории Петрозаводского рыбокомбината ровно 20 лет назад обнаружили большое количество мазута, который продолжал вытекать из огромных цистерн. Ими уже 15 лет никто не пользовался. Предстояло разобраться, какое количество опасного вещества уже попало в почву, и кто это допустил. Но первостепенной задачей было – убрать этот мазут.

Сотрудники МЧС и чиновники администрации Петрозаводска уверяли, что ситуация не вышла за рамки чрезвычайной. Но картина в зоне мазутного пятна не вселяла оптимизма. Территория возле старых резервуаров не охранялась. Работники комбината от камеры и журналистов убегали. По их словам, однажды тут был большой пожар. А такое количество мазута могло скопиться за десятки лет. Тем временем, чуть ниже, через дорогу за остановкой троллейбуса экскаватор уже старательно закапывал яму, в которой и обнаружили мазут. Главным ответственным за произошедшее «назначили» Рыбокомбинат – в мэрии с них и спросили.

«Мы откачали порядка четырех тонн, - сообщила Жанна Черткова, и.о.исполнительного директора комбината. – Плотность мазута неизвестна, поэтому точную цифру я сказать не могу».

А от количества мазута зависело, надо ли объявлять ситуацию чрезвычайной. По предварительным результатам обследования решили не создавать ЧС-комиссию. «Чрезвычайная ситуация объявляется в случае попадания мазута в водоохранную зону, в питьевую. И все зависит от количества», - уточнил Владимир Козлов, начальник Петрозаводского управления МЧС РФ по РК. По количеству должен был сказать Росприроднадзор. По словам специалистов «Водоканала», мазут угрозы не представлял, попасть в воду не должен. Но ликвидировать его было нужно. Ведь существуют грунтовые воды. В том, кто виноват и с кого спросить, собиралась разбираться прокуратура. Предложение провести прокурорскую проверку поступило от экологического отдела городской администрации.

...

В Петрозаводске в августе открывается традиционная школьная ярмарка. Так было и в 2005 году. Третий год подряд эту ярмарку проводили на улице Красной, недалеко от центрального рынка. Эти ярмарки раньше много лет проводили в разных местах на проспекте Ленина. Потом решили, что на Красной самое удобное и безопасное место. Пока мамы покупают товары, дети могли спокойно гулять в пойме реки Неглинки, в парке. Ярмарка для детей, поэтому многое было сделано для безопасности. Мало было перекрыть автодвижение по улице, нужно было учесть все ошибки прошлых лет. Именно поэтому там появились два биотуалета, а также к работе подключилась бригада дворников, а еще обещали усиленную охрану. Она должна была обеспечить безопасность более полусотни предпринимателей. А желающих выйти с торговлей на ярмарку было в два раза больше. «Это аукционная система, она довольно азартная, - рассказал предприниматель Владимир Мельников. – Единственный ее минус – поздние сроки проведения, сложно подготовиться. Все остальное – удачное решение».

В городскую казну едва открывшись ярмарка уже принесла более 200 тысяч рублей. Таков итог аукциона на право участвовать. И доходов предпринимателям она тоже, наверняка должна была принести немало. Хотя они обещали держать цены на 15-20% ниже, чем в магазинах. Торговцы рюкзаками не торопились раскладывать товар. Знали – наплыв покупателей в конце августа. Школьная ярмарка работала до 1 сентября.

В выходные на петрозаводском картодроме прошел четвертый этап Кубка России по шоссейным кольцевым гонкам среди скутеров и мини-байков. На старт вышли спортсмены из Петербурга, Москвы и Петрозаводска. Такого количества скутеров, тем более – мини-байков наш картодром еще не видел. И если скутером тогда уже никого было не удивить, то маленький, почти игрушечный мотоцикл для Карелии в диковинку. Созданный за тридцать лет до этого в Японии, он только в начале нулевых начал покорять сердца наших байкеров. Член оргкомитета гонок Роман Гусев сидел на своем байке, как на коньке-горбунке и нахваливал: «Данный аппарат – серьезный, он развивает 10 лошадиных сил, скорость до 90 километров в час».

По словам гонщиков, мини-байк был создан прежде всего для развлечений, для гонок на картодромах. Он прост в эксплуатации, но, как и любая техника, требует тщательного ухода. Участник гонок Игорь Сергеев показал: «В нем такие механизмы – они очень маленькие, и очень быстро засоряются. За всем надо следить. Особенно за мини-байком, после каждой гонки желательно его перебирать».

Гонки – это всегда еще и демонстрация новой техники. К сожалению, в тех соревнованиях не принимали участия квадроциклы, на которых с удовольствием прокатился корреспондент, автор этого репортажа. На квадроцикле сидеть удобнее, чем на мини-байке, все-таки четыре колеса, а не два, то есть так спокойнее новичку.

Трассу для гонок организаторы готовили три недели, нужно было убрать мусор и битые стекла. «Все это время мы на трассе жили» - пошутили организаторы, одним из которых был Антон Кузнецов: «Трасса интересная с точки зрения траекторий, перепада высот. Но, конечно, покрытия не хватает». Больше всех награды завоевали питерские спортсмены – кубки и денежные призы. Организаторы пообещали такие соревнования, но классом выше, провести в Петрозаводске и в будущем году.

Таким было 4 августа ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.