Путин поручил навести порядок в льготном ипотечном кредитовании

Владимир Путин провел заседание президиума Госсовета РФ по вопросам развития инфраструктуры для жизни. Ключевыми темами обсуждения стали строительство жилья и ипотечное кредитование, переселение из аварийного жилья, развитие ЖКХ, индивидуальное жилищное строительство, развитие транспортной системы и обновление дорог.

Президентом определены показатели в нацпроекте «Инфраструктура для жизни»: до 2036 года построить 1 млрд 383 млн кв. м жилья. Из них к 2030-му – 663 млн, что позволит достичь уровня обеспеченности жильем в среднем 33 кв. м на человека.



По словам главы государства, ипотечное кредитование ещё недавно достигало рекордных значений, однако сейчас становится недоступным для большинства людей.

«Далеко не все граждане, семьи, которые имеют право на льготные ипотечные кредиты, ре­шаются их взять. Банки облагают их дополнительными комиссиями от 5 до 10 процентов. Здесь необходимо навести порядок. Тем более, что госу­дарство выделяет банкам финансовые ресурсы на вы­дачу таких кредитов»,

— подчеркнул Владимир Путин.

Кроме того, понадобится разработать и программу временного субсидирования процентной ставки по кредитам для проектного финансирования строительства объектов – прежде всего, в малых городах со сроком их ввода в эксплуатацию в 2026 году.



До 2030 года в новые квартиры переедут 345 тысяч человек. Будет ликвидировано не менее 6,2 млн кв. метров непригодных для проживания зданий.



За последние 6 лет на развитие ЖКХ только из федерального бюджета направлено более 600 млрд рублей. Модернизировано 3 655 различных объектов инфраструктуры и более 10 тысяч км сетей. В нацпроекте поставлена задача – ежегодно обновлять 2,5% коммунальной инфраструктуры. К 2030 году предстоит заменить 50 тыс. км сетей.



«Важно также выработать более четкие стандарты по содержанию и ремонту многоквартирных домов. Их в нашей стране более 950 тысяч. И жильцам каждого из них должно быть понятно, как формируется плата за жилищные услуги, как и куда расходуются эти средства, включая сборы на капремонт»,

— подчеркнул Владимир Путин.



Говоря об индивидуальном жилищном строительстве руководитель страны подчеркнул, что в прошлом году его объём составил 62,3 млн кв. метров. Это около 58% процентов от общего ввода жилья в стране. Владимир Путин отметил, что этот сегмент жилья необходимо наращивать и обращать особое внимание на предоставление земельных участков, их обеспеченность инфраструктурой, на создание надёжных механизмов для того, чтобы граждане могли вкладывать свои средства в ИЖС.



Владимир Путин отметил, на сегодняшний день в нормативном состоянии находится более половины региональных дорог и 85% дорожной сети в 105 городских агломерациях. Нацпроект предусматривает дальнейшее развитие общественного транспорта. Не менее 85% машин в его парке должны быть современными, удобными, экологичными и безопасными для жителей.



Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин подчеркнул, что благодаря поддержке президента и правительства отрасль в последние годы демонстрирует стабильный рост.



Итоги заседания президиума прокомментировал помощник президента, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин.

«Сегодня на заседании был рассмотрен целый ряд крайне важных, чувствительных для людей вопросов. Президент поставил задачи по всем направлениям, составляющим инфраструктуру для жизни. Задача Госсовета – вместе с Правительством и регионами обеспечить их выполнение по всей России на благо наших граждан»,

- подчеркнул помощник президента, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин.

Фото: Администрация Президента РФ