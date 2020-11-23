Итоги опроса: выяснили, насколько наши читатели увязли в кредитах

Текст: Георгий Чентемиров

Зависимость россиян от кредитов становится все сильнее. На начало осени жители страны задолжали банкам рекордные 20,6 триллиона рублей. Об этом сообщает Ytro.ru со ссылкой на Банк России. Растет не только долговая нагрузка, но и динамика ее прироста. Иными словами, россияне не просто набрали кредитов – они берут их все активнее и активнее.

Портал «Петрозаводск говорит» спросил у своих читателей, насколько сильно они зависят от кредитов. Мы провели опрос, в котором приняли участие более 900 человек.

Итак. 38 процентов наших читателей, принявших участие в опросе, кредитов не имеют. Совсем. Это самые счастливые люди, которые спят спокойно. 22 процента заявили о наличии лишь одного кредита. Зато 25 процентов проголосовавших имеют три и более кредитов.

Что касается сумм, тот 21 процент проголосовавших сообщили, что их долг составляет до 500 тысяч рублей. Это самая многочисленная группа. Следом (13 процентов) идут те, кто должен больше миллиона. На третьем месте среди проголосовавших – граждане, чьи кредиты составляют до миллиона рублей. Можно предположить, что все среди этих людей преимущественно те, кто вложились в ипотеку или автомобильные кредиты.

В сравнении с этими цифрами относительно невелико число людей, имеющих небольшие кредиты. Так, лишь 5 процентов опрошенных заявили, что должны до 30 тысяч рублей. Еще 7 процентов проголосовавших задолжали до 100 тысяч рублей.

Почти 70 процентов опрошенных нами людей заявили, что они смогут в срок и без проблем вернуть свои долги. 11 процентов ответили коротко – «Нет». 15 процентов заявили, что у них уже сейчас есть проблемы с выплатой кредита.

О чем говорят эти цифры? Как и все россияне, наши читатели закредитованы по самое не хочу. И большинство пока тянет этот воз. Но 26 процентов заемщиков уже понимают, что расплатиться с кредитами у них не получится. И это тревожная цифра не только для них самих, но и для финансовой системы страны в целом.

Наверное, есть люди, которые берут ссуду на дорогие машины, или модные телефоны, или телевизоры на всю стену. А есть и те, кто залезает в долги, потому что не может собрать ребенка в школу. Некоторые даже еду покупают в кредит.

Как сказано выше, примерно треть опрошенных нами читателей не прогнозируют оптимистичного финала своей кредитной истории. Это полностью соответствует и статистике. Как сообщает «Эквифакс», в России до рекордных значений выросло количество просроченных займов. К концу года, по прогнозам экспертов, каждая шестая ссуда будет проблемной.

Объяснение простое. Доходы россиян упали, и также до рекордных величин. К осени ситуация несколько выровнялась, но население все равно нищает, а цены растут: по официальным данным, к октябрю инфляция составила почти 4 процента.

Понятно, что коронавирус обрушил экономику во всем мире, но в России ситуация может оказаться тяжелее, чем, например, в европейских странах. У 60 процентов наших сограждан, невзирая на минувшие годы стабильности, не оказалось финансовой «подушки безопасности». В принципе, ситуация привычная: в суровые девяностые, которыми нас сегодня часто пугают, люди тоже перебивались от зарплаты до зарплаты. Но есть отличие: в девяностые над ними не висели кредиты, которые надо отдавать. А за дверьми не стояли коллекторы, готовые отобрать ипотечную квартиру у человека, отправленного в бессрочные «каникулы за счет работодателя».

Кажется, придется нашим детям в учебниках истории читать не только про «лихие девяностые», но и про «кошмарные двадцатые». // Фото: pixabay.com