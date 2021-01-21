Прокуратура поставила оценку дистанционному образованию в России

Генеральная прокуратура России выявила массовые нарушения допущенные школами при дистанционном обучении, сообщает «Коммерсант».



Нарушения носят самый разнообразный характер. Это и самообучение вместо полноценных онлайн-занятий, нехватка компьютеров для школьников и учителей, а также местных приказах, обязывающих учащихся иметь компьютерную технику для занятий с возможностью воспроизведения звука и видео.

Всего в 2020 году прокурорами выявлено более 6 тыс. нарушений законодательства, в целях их устранения внесено свыше 3,8 тыс. актов реагирования, по результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено более 1 тыс. лиц,

— подвели итог в Генпрокуратуре.

В ходе проверки прокуроры выявили случаи замены учебных занятий в дистанционном формате самостоятельным изучением предмета школьниками.

В Башкирии, Марий Эл, Якутии, Иркутской, Калининградской и Тюменской областях они констатировали отсутствие у ряда обучающихся доступа к интернету и устойчивого сигнала связи. А в Алтайском крае, Брянской, Волгоградской, Омской, Тульской областях прокуроры добились отмены школьных приказов, обязывавших детей иметь дома персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и видео, стабильный канал подключения к интернету и необходимое программное обеспечение для доступа к удаленным серверам.

Прокурорами приняты меры реагирования также в связи с необеспечением педагогических работников компьютерами и доступом к сети, а также непроведением их обучения для работы в указанных условиях. В Бурятии в одной из школ при наличии 66 компьютеров лишь 31 был подключен к интернету, в результате освоение образовательных программ обеспечивалось педагогами с использованием собственных флеш-модемов за счет личных средств



– рассказал и. о. начальника главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры Дмитрий Данилов.

В ряде регионов, после прокурорских проверок, учащимся предоставили компьютерную технику.

Именно проблемы с нехваткой техники вынудили Минпросвещения в апреле 2020 года разрешить досрочно завершить учебный год учащимся младших и средних классов. Из анализа инфраструктурной обеспеченности школ, который провело Минпросвещения совместно с Минцифры, следовало, что соответствующими возможностями обладают не более 25% обучающихся.

Согласно опросу Агентства стратегических инициатив, весной 2020 года треть школьников заявили об отсутствии у них персонального компьютера для дистанционного обучения.

Почти каждый пятый учитель отметил, что до половины всех школьников в их потоке не смогут учиться дистанционно из-за отсутствия технических средств либо из-за неумения использовать цифровые инструменты. А каждый десятый учитель указал, что таких учеников в потоке может быть больше половины,

— заявляла гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

По ее оценкам, на момент старта дистанционного обучения российским школьникам не хватало около 2 млн компьютеров. Глава СПЧ Валерий Фадеев называл дистанционное образование «очень дорогим, особенно для малообеспеченных семей»: «Компьютеры, трафик оплачивают семьи, и под ударом оказывается 43-я статья Конституции о бесплатном образовании. Расходы должно нести государство, обеспечивая учащихся трафиком и компьютерами».