Программу по возвращению высококлассных специалистов готовят в России

Программа репатриации высококлассных специалистов готовится в РФ. Вернее, она уже существует, но е хотят расширить, пишут «Известия».

По словам источников издания, профессионалы некомфортно чувствуют себя за границей из-за давления на россиян. Поэтому в РФ задумались о возвращении специалистов, которые могли бы стать полезными стране благодаря своим знаниям и опыту.

Среди предлагаемых преференций для возвращающихся - дополнительные социальные льготы. Плюс им намерены компенсировать стоимость переезда, выплачивать пособие до полугода при отсутствии источников дохода.

В Минтруде и Минпромторге подтвердили факт обсуждения обновленной программы. // Фото: pixabay.com