24 октября 2025, 13:20
Проезд затруднен по одной из улиц Петрозаводска
Работы на инженерных сетях осложнили дорожное движение в карельской столице
Фото: freepik
В Петрозаводске осложнена дорожная обстановка на улице Сорокской. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
По данным администрации, с 21 октября специалисты проводят работы на инженерных коммуникациях в районе дома №5. Проезд транспорта там затруднен.
Автомобилистов просят быть внимательными и обращать внимание на установленные знаки.
