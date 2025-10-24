Проезд затруднен по одной из улиц Петрозаводска

В Петрозаводске осложнена дорожная обстановка на улице Сорокской. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По данным администрации, с 21 октября специалисты проводят работы на инженерных коммуникациях в районе дома №5. Проезд транспорта там затруднен.

Автомобилистов просят быть внимательными и обращать внимание на установленные знаки.

