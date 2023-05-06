Продажу алкоголя могут ужесточить в России

Продавать крепкий алкоголь могут запретить в России с 20:00 и до 11:00. Также минимальный возраст продажи крепких напитков (более 17,5 градусов) могут поднять до 21 года. Возможность введения новых антиалкогольных мер рассматривают в Минздраве. Об этом сообщает РИА Новости.

Превышение запланированных показателей по розничным продажам спиртного и табачных изделий ставит новые задачи перед проектом по формированию здорового образа жизни россиян, а также по системным антиалкогольным и антитабачным мерам.

Среди других инициатив ведомства – запрет на рекламу крепких спиртных напитков, запрет на демонстрацию товарных знаков алкогольной продукции во вновь создаваемых аудиовизуальных произведениях (музыкальные клипы, сериалы, фильмы, видеоблоги, музыкальные треки, подкасты и другое).

Минздрав также рассматривает возможность наделить муниципалитеты правом вводить ограничений на продажу спиртного в выходные дни и праздники и «запрет продажи крепкого алкоголя в магазинах с 20:00 до 11:00 по местному времени».

По данным за прошлый год, розничные продажи алкоголя на душу населения в литрах этанола составили 6,44, хотя плановое значение находилось на уровне 6,22. // фото freepik.com