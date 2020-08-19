Пробы почвы и воды на пляжах в Медгоре оказались в пределах нормы

Роспотребнадзор Карелии проверил места отдыха и пляжи на территории Медвежьегорского района, сообщает сайт ведомства.

Пробы почвы в местах отдыха у воды на территории г. Медвежьегорск, п. Сосновка и пгт. Пиндуши Медвежьегорского района были отобраны 04.08.2020 по санитарно-химическим и паразитологическим показателям.

По результатам мониторинга пробы почвы, отобранные в местах отдыха у воды в г. Медвежьегорск (берег Онежского озера, берег озера Плотичье), п. Сосновка (берег Онежского озера) и пгт. Пиндуши (берег озера Кожпром), соответствовали требованиям санитарного законодательства по уровню содержания бензапирена, свинца, кадмия и цинка.

По паразитологическим показателям отобранные пробы также соответствовали санитарным требованиям.

Ранее мы писали о том, что Роспотребнадзор выяснил, что места отдыха у воды в местечке Лососинное, а также в поселке городского типа Пряжа, ул. Советская, 5, и в поселке Эссойла («Большой пляж», 4 км от п. Эссойла в сторону г. Петрозаводск) опасны для здоровья, а в воде и на почве в Сайнаволоке и в Каменном карьере в Петрозаводске бактерий и паразитов нет. А вот в местечке отдыха Пески была обнаружена кишечная палочка.

Пробы почвы и воды сотрудниками Роспотребнадзора также были взяты в Сортавале у залива Ляппяярви Ладожского озера в районе школы гребли и детской площадки у МЦ «Сердоболь». Выяснилось, что пробы почвы соответствуют нормам, чего не скажешь о воде.