Пробка до Песков. Водители возмущены работой светофора

Водители возмущены организацией работы светофора на наплавном мосту через Логмозерский пролив в Соломенном.

Направление популярно не только у дачников, но и у местных жителей. В итоге в обе стороны выстраивается вереница из машин, грузовиков. В пробке можно встретить и рейсовые и городские автобусы, которые следуют в Соломенное и Заозерье.

Как пишут в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии», водители простаивают в пробке по пятницам и выходным. Некоторые жалуются на тех, кто проезжает мост уже на красный сигнал светофора.

«Каждые выходные такая ситуация»,

- негодуют в комментариях.

«Каждый день у них дача, пятница, суббота, воскресенье. И прут на красный».

В сообществе «Подслушано в Птз» сегодня написали, что пробка до Песков.

«Когда уже начнут регулировать светофор, на понтонном мосту, в Соломенном? Пробка до Песков! Неужели нельзя отрегулировать вручную, учитывая загруженность с той или иной стороны? И дать больше времени тем, где больше скопление машин». // фото vk.com/dtpptz