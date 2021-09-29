При взрыве паяльной лампы в Карелии чуть не погиб пенсионер

Днем 28 сентября, в 15:01, на пульт пожарно-спасательной службы города Сегежа поступило тревожное сообщение о пожаре в гараже.

Не прошло и трех минут, как пожарные уже были на месте происшествия. К этому моменту произошло самозатухание огня, помощь профессионалов не потребовалась, но срочная помощь была нужна пожилому мужчине.

Прибывшие к месту вызова медики отвезли 70-летнего пенсионера в травматологическое отделение Сегежской ЦРБ.

Врачи диагностировали у пострадавшего термический ожог головы, верхних и нижних конечностей 2-3-й степени на площади 20 процентов.

По предварительным данным, пенсионер получил тяжелые ожоги в результате взрыва паяльной лампы. Сейчас по данному происшествию проводится проверка. // Фото: the-vulgar.ru