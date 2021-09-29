29 сентября 2021, 08:15
При взрыве паяльной лампы в Карелии чуть не погиб пенсионер
В одном из гаражей Сегежи случился пожар, тяжелые ожоги получил пожилой мужчина
Днем 28 сентября, в 15:01, на пульт пожарно-спасательной службы города Сегежа поступило тревожное сообщение о пожаре в гараже.
Не прошло и трех минут, как пожарные уже были на месте происшествия. К этому моменту произошло самозатухание огня, помощь профессионалов не потребовалась, но срочная помощь была нужна пожилому мужчине.
Прибывшие к месту вызова медики отвезли 70-летнего пенсионера в травматологическое отделение Сегежской ЦРБ.
Врачи диагностировали у пострадавшего термический ожог головы, верхних и нижних конечностей 2-3-й степени на площади 20 процентов.
По предварительным данным, пенсионер получил тяжелые ожоги в результате взрыва паяльной лампы. Сейчас по данному происшествию проводится проверка. // Фото: the-vulgar.ru