29 сентября 2021, 07:52
Легковой автомобиль дотла сгорел в Карелии
Отечественная машина вспыхнула днем в Сегеже
Днем 28 сентября в 12:52 на пульт пожарно-спасательной службы города Сегежа поступило сообщение о том, что в гаражном кооперативе горит легковой автомобиль.
Прошло буквально несколько минут и два пожарных расчета уже были на месте происшествия. Но к этому моменту автомобиль был объят огнем.
Профессионалы быстро ликвидировали пожар, но спасти автомобиль было уже невозможно.
В результате пожара ВАЗ-2114 был значительно поврежден огнем.
Кому принадлежит автомобиль и почему он загорелся, сейчас устанавливают специалисты.
Всего же за истекшие сутки на территории республики было зарегистрировано четыре пожара.