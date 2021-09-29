Легковой автомобиль дотла сгорел в Карелии

Днем 28 сентября в 12:52 на пульт пожарно-спасательной службы города Сегежа поступило сообщение о том, что в гаражном кооперативе горит легковой автомобиль.

Прошло буквально несколько минут и два пожарных расчета уже были на месте происшествия. Но к этому моменту автомобиль был объят огнем.

Профессионалы быстро ликвидировали пожар, но спасти автомобиль было уже невозможно.

В результате пожара ВАЗ-2114 был значительно поврежден огнем.

Кому принадлежит автомобиль и почему он загорелся, сейчас устанавливают специалисты.

Всего же за истекшие сутки на территории республики было зарегистрировано четыре пожара.