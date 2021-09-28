Строитель коттеджей обокрал хозяйку в Прионежье

В полицию Петрозаводска обратилась 39-летняя женщина. Она рассказала о краже у нее крупной суммы, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевшая пояснила, что они с мужем строят коттедж в Прионежском районе. Некоторое время назад пара наняла мастера по строительству домов. В конце лета мужчина отпросился на один день, а хозяйка приехала в коттедж, чтобы навести там порядок. Уже вернувшись в Петрозаводск, она поняла, что оставила за городом сумку с деньгами. Приехав в Прионежье, денег женщина уже не обнаружила. Работник при этом пропал.

Полиция разыскала 49-летнего подозреваемого. Ранее судимый мужчина признался в краже. Он сообщил, что потратил все деньги на развлечения, съем нескольких квартир, покупку продуктов и алкоголя, а также дорогих вещей. Так, он приобрел две кожаные куртки и ботинки.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. Фото pixabay.com/12019