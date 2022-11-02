При строительстве и реконструкции дорог хотят использовать шины

При строительстве новых магистралей и реконструкции имеющихся планируют с 2023 года применять инновационную продукцию. По информации издания «Мотор», трассы будут строить из переработанных шин.

Вторичные и композитные материалы собираются опробовать в Тульской, Орловской, Курской и Белгородской областях.

Новые технологии в строительстве собираются применять для повышения экономической эффективности дорожной деятельности и экологической безопасности. Внедрение вторичных модификаторов в асфальтобетон станет частью программы перехода к экономике замкнутого цикла.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о том, как в Ленобласти уложили асфальт с запахом клубники.