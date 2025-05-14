Предприниматель из соседнего региона сделал щедрый подарок Кинелахте

На карте Кинелахты появилась новая точка притяжения.

«На берегу озера Синемукса питерский бизнесмен Андрей Старовойт установил внушительную беседку среди сосен рядом с общественным пляжем. Главное— сохранить чистоту и порядок, после очередного пикника не превращать место отдыха в свалку. Выражаем благодарность за такой щедрый подарок Кинелахте!»,

— пишут в соцсети кинелахтинцы.

Подписчики сообщества «Кинелахта — меж двух озер» сказали «спасибо» благотворителю, но все же выразили некоторое недоверие: в рамках закона осуществляется благоустройство территории? И не будет ли доступ к любимому месту впоследствии закрыт?

«В моих действиях нет ничего незаконного. В соответствии со статьей Лесного кодекса, территориальные лесничества обязаны организовывать и поддерживать места отдыха. Но бюджета на это нет... В планах: раздевалка, мангальная зона и обновление песка. Ищу подрядчика для доставки песка с ладожского берега. Если есть возможность помочь с этим вопросом, будет здорово. И, разумеется, ничего у вас я отнимать или ограничивать вас в чем-либо не намерен. Кто меня знает, тот подтвердит. Пользуйтесь на здоровье и, пожалуйста, поддерживайте в исходном состоянии. Большое спасибо всем, кто поддерживает и помогает!» — ответил предприниматель Андрей Старовойт.

Поясним, что с 1 января 2021 года вступил в силу Приказ Минприроды России от 09.11.2020 № 908, которым утверждены Правила использования лесов для осуществления рекреационной деятельности. Внесенные изменения направлены на регулирование вопросов использования лесов в целях осуществления рекреационной деятельности с возможностью размещения рекреационных объектов.

В правилах говорится, что для осуществления рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности лица, использующие леса, могут организовывать туристические станции, туристические тропы и трассы, проведение культурно-массовых мероприятий, пешеходные, велосипедные и лыжные прогулки, конные прогулки, занятия изобразительным искусством, познавательные и экологические экскурсии, спортивные соревнования по отдельным видам спорта, специфика которых соответствует проведению соревнований в лесу, физкультурно-спортивные фестивали и тренировочные сборы, а также другие виды рекреационной деятельности.

«Все это хорошо, но у нас люди еще не научились отдыхать культурно. Я могу уже представить себе, что будет, когда все это появится. Вот простой пример — Белая Ламбушка. Там уже похозяйничали... Могут только напакостить и потом не найти виноватых», — боятся радоваться неслыханному подарку люди.

Ранее мы писали, что в Кинелахте едва не вспыхнул «земельный» конфликт между людьми и потенциальным владельцем участка. Разногласие претендует на звание самого короткого и мирного в истории поселка. Ситуация, связанная с захватом земель в Кинелахте, скорее исключение из правил. Чаще всего конфликты решаются в пользу предпринимателей. © «Петрозаводск говорит»