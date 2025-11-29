Пожарные спасли пенсионерку из собственной квартиры

В Медвежьегорске пожарные спасли пенсионерку, которой стало плохо, она не могла самостоятельно встать. Женщине вызвали скорую помощь, сообщила пресс-служба госкомитета Карелии по безопасности.

Пожарные получили сообщение, что пенсионерка не выходит на связь. На место приехало 4 спасателя, получили разрешение на взлом и зашли в квартиру через балкон 3-го этажа с помощью трех коленной лестницы.

Женщину нашли в очень плохом состоянии: она не могла отвечать на звонки и открывать двери. Спасатели вызвали ей скорую помощь.