Пожар в жилом доме произошел на севере Карелии

Сегодня в 10:42 пожарные Кемского района получили сообщение о пожаре в районном центре. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

На место происшествия выехали две единицы техники и пять сотрудников. Выяснилось, что горит жилой дом. Возгорание было оперативно ликвидировано.

В министерстве напомнили жителям республики, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону 01, с мобильного 101, 112. Фото pixabay.com/947051