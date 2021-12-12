12 декабря 2021, 14:42
Пожар в жилом доме произошел на севере Карелии
Пять человек ликвидировали утреннее возгорание в Кеми
Сегодня в 10:42 пожарные Кемского района получили сообщение о пожаре в районном центре. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.
На место происшествия выехали две единицы техники и пять сотрудников. Выяснилось, что горит жилой дом. Возгорание было оперативно ликвидировано.
В министерстве напомнили жителям республики, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону 01, с мобильного 101, 112. Фото pixabay.com/947051