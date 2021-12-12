Прокуратура назвала предварительную причину гибели людей в Медгоре

Прокуратура Карелии ораганизовала проверку по факту смерти трех человек на пожаре в Медвежьегорске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 11 декабря. Пожар в квартире в одном из домов унес жизни двух мужчин и женщины. По данным прокуратуры, предварительная причина смерти людей - отравление продуктами горения.

По факту трагедии Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Расследование взято прокуратурой на контроль. Фото pixabay.com/12019