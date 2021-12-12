Подозреваемого в краже мужчину ищут в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска объявила в розыск мужчину, попавшего в объектив камеры наблюдения. Ориентировка опубликована на сайте МВД по РК.

По данным правоохранителей, этот человек подозревается в краже товара в одном из магазинов. Личность подозреваемого пока не известна.

Всех, кто знает этого человека, просят звонить по телефону: 8 921 018 09 05. Конфиденциальность гарантируется.