12 декабря 2021, 12:25
Подозреваемого в краже мужчину ищут в Петрозаводске
Горожанин попал в объектив камеры видеонаблюдения в одном из магазинов
Полиция Петрозаводска объявила в розыск мужчину, попавшего в объектив камеры наблюдения. Ориентировка опубликована на сайте МВД по РК.
По данным правоохранителей, этот человек подозревается в краже товара в одном из магазинов. Личность подозреваемого пока не известна.
Всех, кто знает этого человека, просят звонить по телефону: 8 921 018 09 05. Конфиденциальность гарантируется.