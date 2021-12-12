Пожар в Петрозаводске тушили почти два часа

В субботу в 16:14 пожарная часть Соломенного получила сигнал о возгорании в частной бане. Об этом сообщает паблик части.

На место выехали две единицы техники и девять специалистов. Борьба с огнем была долгой - ликвидировать возгорание удалось только в 17:52.

Жителям Петрозаводска напомнили, что в случае пожара следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного 101, 112. Фото источника