12 декабря 2021, 16:29
Пожар в Петрозаводске тушили почти два часа
В Соломенном днем в субботу вспыхнула частная баня
В субботу в 16:14 пожарная часть Соломенного получила сигнал о возгорании в частной бане. Об этом сообщает паблик части.
На место выехали две единицы техники и девять специалистов. Борьба с огнем была долгой - ликвидировать возгорание удалось только в 17:52.
Жителям Петрозаводска напомнили, что в случае пожара следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного 101, 112. Фото источника