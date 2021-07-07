Появился новый сервис расчета расстояний между городами

Быстрыми темпами в России идет строительство и ремонт автомагистралей федерального и регионального значения. В 2021 году планируется реконструировать и построить 23 тыс. км. Благодаря модернизации транспортной развязки между регионами улучшаются условия не только для автомобилистов, которые любят путешествовать на дальние расстояния, но и для бизнеса.

Прежде всего новые трассы повлияют на качество услуг логистики. Компании-перевозчики, а также частные лица, совершающие доставку грузов на дальние расстояния, смогут выбирать удобные маршруты.

Одним из новых онлайн-сервисов, который поможет быстро и бесплатно рассчитать расстояния на карте , выбрать удобный маршрут, является сервис Anyroad.ru.

Важный фактор, который говорит в пользу использования данного сервиса, – это отзывы. В них можно найти информацию о действительном состоянии трасс и на основе анализа данных выбрать более удобный маршрут.

Используя сайт Anyroad.ru, автолюбители могут рассчитать путь, время, а также увидят напоминание о климатических условиях региона, куда планируют отправится. Кроме наземных маршрутов, на интернет-ресурсе можно также узнать, как добраться из одного города в другой на воздушном судне.

На правах рекламы.