Появились фото с места жесткого ДТП с Mercedes и фурой на «Коле»

Появились фотографии последствий аварии с большегрузом Scania и внедорожником Mercedes на трассе «Кола». Их опубликовали в паблике ОПС по Олонецкому району.

Напомним, фура и иномарка столкнулись днем 23 ноября на 303-м километре федеральной автодороги.

Это было примерно в полдень, в причинах ДТП предстоит разобраться дорожным полицейским. Последствия аварии устраняли четверо спасателей из пожарной части № 35 Олонца.

Они отключили аккумулятор иномарки, чтобы не произошло возгорания, а также достали автомобиль из кювета, куда он вылетел после столкновения.

Как ни странно, никто не пострадал. Судя по фотографиям, Mercedes очень сильно помяло, так что водителю повезло, что он остался цел. // фото: ОПС по Олонецкому району