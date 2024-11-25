Баня сгорела вечером на острове в Карелии

Вечером 24 ноября возле дома на острове Больничный вспыхнула частная баня. Сообщение о возгорании поступило на пульт Единой службы спасения-01 Беломорска в 20:55, сообщил близкий к МЧС Карелии источник.

Через пять минут два пожарных расчета прибыли к месту вызова и приступили к ликвидации огня.

Установив пожарную автоцистерну на реку Нижний Выг, пожарные быстро остановили распространение огня, после чего полностью ликвидировали возгорание.

В результате пожара баня была значительно повреждена огнем. По какой причине она загорелась, сейчас предстоит выяснить специалистам. // фото: pexels.com