Появилась новая информация о состоянии детей, заболевших в поезде

После прибытия в Петрозаводск и Лодейное Полеъ, все 130 детей прошли медицинский осмотр. Им провели тесты на грипп и коронавирус - результаты этих тестов показали отрицательный результат. Это касалось как детей из различных районов республики, так и других детей.

Из четырех заболевших детей, двое уже выписаны из стационара Олонецкой ЦРБ. Однако двум детям все еще требуется продолжение лечения, поэтому они остаются в Республиканской инфекционной больнице, пишет Минздрав Республики Карелия.

Остальные дети, которые были в контакте с заболевшими, проходили наблюдение в поликлиниках на месте жительства и в Центре районной больницы (ЦРБ). //фото: freepik.com/

Ранее карельские дети массово заболели после отдыха на юге.