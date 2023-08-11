Умерших в трех селах Карелии хоронят в лесу

Кладбища в трех сельских поселениях Калевальского района расположены на землях лесного фонда. Это выяснила прокуратура во время проверки, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Оказалось, права на земельные участки не закреплены за органами местного самоуправления. Поэтому нельзя на законных основаниях выделять деньги на содержание и благоустройство кладбищ.

Прокуратура района подала в суд три исковых заявления. Администрации Боровского, Юшкозерского и Луусалмского сельских поселений должны перевести занятые кладбищами участки из земель лесного фонда в земли других категорий и зарегистрировать права собственности на них. Исковые заявления удовлетворены. // фото: freepik.com