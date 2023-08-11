Первоклассников из семей участников СВО помогут собрать в школу

К акции, помимо главы региона, уже присоединились карельские министры и другие представители исполнительной власти, депутаты Законодательного собрания, главы районных администраций, руководители предприятий и представители местного бизнеса. Поддержка будет адресной и индивидуальной.

Мы приняли решение, что объединимся и поможем собрать первоклассников из семей участников СВО в школу. Таких детей в нашей республике – более 70 человек. Считаю, что здесь необходим индивидуальный подход к каждому ребёнку. Сам я помогаю со сборами семье из поселка Ладва,

- поделился Артур Парфенчиков.

Жителям Карелии полюбилась традиция вручения первоклассникам подарочных наборов с необходимыми для учебы канцелярскими принадлежностями. Как отметили сотрудники телеканала, многие родители уже интересуются, планируется ли акция в этом году. Глава Карелии заверил, что к 1 сентября правительство уже закупило подарки для будущих школьников.

Традиционно в этом году подарочные наборы к 1 сентября получат все первоклассники Карелии. В этом году их в республике более семи тысяч,

– отметил Артур Парфенчиков.

Полное интервью главы республики о готовности региона к новому учебному году покажут в воскресенье – 13 августа в 8.00 на телеканале «Россия 1».