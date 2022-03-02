Портал «Объясняем.рф» заработал в России

По инициативе правительства России запущен официальный портал, посвященный социально-экономическим вопросам. Он называется «Объясняем.рф» и создан для того, чтобы предоставлять гражданам информацию «из первых уст», то есть от официальных органов власти, ответственных за разные сферы жизни министерств и ведомств.

Запустили и поддерживают разъясняющий ресурс АНО «Национальные приоритеты» при участии АНО «Диалог». При этом АНО «Диалог» будет анализировать обращения граждан в социальных сетях, выявлять ключевые потребности населения и, исходя из них, формировать запросы для органов власти.

«Он будет работать по аналогии с уже известным порталом «стопкоронавирус.рф», и новый портал станет источником проверенной, официальной, и что очень важно, оперативной информации, которая будет обновляться в режиме реального времени», – пояснил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Решение о создании сайта бы принято из-за большого количества недостоверной информации, распространяющейся в Интернете. Авторы слухов и фейков, касающихся перспектив развития страны, пытаются сделать все, что угодно: запугать, обогатиться, наделать шума в соцсетях, получить признание, но только не предоставить россиянам проверенную информацию. Для опровержения фальшивых сенсаций на сайте создана специальная рубрика – «Стопфейк».

Просто и быстро найти проект «Объясняем.рф» также можно в социальных сетях и мессенджерах. Кроме сайта работают официальный телеграм-канал, канал в Viber и страница в «Одноклассниках».