Популярный курорт откроет границы для туристов из России

В преддверии сезона отпусков у россиян, кажется. появится больше вариантов для отдыха за границей. Еще одно государство заявило о намерении открыть границы для туристов, в том числе из России. Речь идет об островном государстве в Восточной Африке – Сейшельских островах. об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Seychelles News Angecy, которое в свою очередь ссылается на заявление министра иностранных дел и туризма Сильвестра Радегонде.

Сейшелы планируют открыть границы для путешественников уже с 25 марта. Исключение сделано для туристов из Южной Африки. Но для въезда на курорт потребуется соблюсти определенное условие.

Туристам нужен будет ПЦ-тест на коронавирус с отрицательным результатом. Причем тест должен быть сделан за 72 часа до прибытия на курорт. По словам министра Радегонде, гостей не обяжут соблюдать двухнедельный карантин. Но нужно будет соблюдать антиковидные меры – маски, дезинфекцию рук и социальную дистанцию. (фото poehali.club)