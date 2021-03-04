Солист рок-группы Brutto умер в 35 лет

Ушел из жизни солист популярной панк-рок-группы Brutto Сергей Бразил Королев. Об этом сообщили участники коллектива, собранного бывшим вокалистом «Ляписа Трубецкого» Сергеем Михалком, в Facebook. Музыканту было 35 лет.

«Сегодня ушел наш брат - Бразил. Боец. Герой. Надежный друг. Светлая память тебе, амиго! Ты сражался до конца», - говорится в сообщении колектива.

Как отмечает «Лента.ру», в последнее время рокер боролся с тяжелым недугом - глиобластомой правого полушария головного мозга четвертой степени. В 2019 году Королев перенес сложную операцию. Фото @brutto.official