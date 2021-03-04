Врачи назвали неожиданные симптомы цирроза печени

Британские ученые выяснили, что цирроз печени может выражаться с помощью неочевидных симптомов. Данные исследования специалистов приводит РИА Новости.

Так, о возникновении и развитии заболевания, как утверждают эксперты, могут свидетельствовать следующие признаки: слабость и утомляемость, раздражительность, нарушение сна. Также следует обратить внимание на возникающие без причины кровотечения из носа и десен, частую тошноту, потерю аппетита и снижение веса.

Кроме того, симптомами цирроза являются кожный зуд, покраснение ладоней, сосудистые звездочки на теле, пожелтевшие кожа и глазное яблоко.

При выявлении данных признаков специалисты рекомендуют незамедлительно обратиться за медицинской консультацией, пройти обследование, выявить заболевание и начать лечение. Фото 24tv.ua